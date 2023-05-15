«Сухие обеды» и «сухие фруктовые смеси» для бойцов СВО начали готовить в Кузбассе

"Сухие обеды" начали готовить кузбасские добровольцы для бойцов СВО.

Жители Таштагола начали готовить для наших участников спецоперации на Украине домашние «сухие обеды» и «сухие фруктово-ягодные смеси». Борщи, супы харчо, с лапшой, гороховый, каши, травяные и фруктовые чаи скоро отправятся на передовую.

- Блюда пенсионеры, волонтеры, школьники, учителя, соцработники готовят особым способом. Высушивают их и расфасовывают в порционные пакеты. Бойцам на передовой нужно будет только залить их кипятком на несколько минут. Это совершенно особенные обеды и чаи. Без ГМО, их основа - только натуральные ингредиенты, - рассказали в администрации правительства Кузбасса.

Позаботились кузбасские добровольцы и о гигиене наших солдат в окопных условиях. Альтернативой живому душу станет душ сухой.

Таштагольцы изобрели губку, ее пропитывают специальным гелем, который легко убирает с тела загрязнения и не требует смывания водой.