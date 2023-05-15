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НовостиОбщество15 мая 2023 9:59

«Сухие обеды» и «сухие фруктовые смеси» для бойцов СВО начали готовить в Кузбассе

Борщи, супы харчо, каши, травяные и фруктовые чаи скоро отправятся на передовую
Анатолий БОЛДЫРЕВ
"Сухие обеды" начали готовить кузбасские добровольцы для бойцов СВО.

"Сухие обеды" начали готовить кузбасские добровольцы для бойцов СВО.

Жители Таштагола начали готовить для наших участников спецоперации на Украине домашние «сухие обеды» и «сухие фруктово-ягодные смеси». Борщи, супы харчо, с лапшой, гороховый, каши, травяные и фруктовые чаи скоро отправятся на передовую.

- Блюда пенсионеры, волонтеры, школьники, учителя, соцработники готовят особым способом. Высушивают их и расфасовывают в порционные пакеты. Бойцам на передовой нужно будет только залить их кипятком на несколько минут. Это совершенно особенные обеды и чаи. Без ГМО, их основа - только натуральные ингредиенты, - рассказали в администрации правительства Кузбасса.

Позаботились кузбасские добровольцы и о гигиене наших солдат в окопных условиях. Альтернативой живому душу станет душ сухой.

Таштагольцы изобрели губку, ее пропитывают специальным гелем, который легко убирает с тела загрязнения и не требует смывания водой.