В Кузбассе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Анжеро-Судженске водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Возбуждено уголовное дело.

Авария произошла вечером в воскресенье, 13 мая, на улице Челинской. Водитель легкового автомобиля наехал на мужчину и скрылся, не оказав ему помощи. От полученных травм 55-летний пешеход скончался.

В городе был объявлен план «Перехват». Спустя несколько часов сотрудники Госавтоинспекции задержали 31-летнего водителя, совершившего ДТП. Его автомобиль ВАЗ-2115 с характерными повреждениями - разбитыми лобовым стеклом и боковым зеркалом, сломанным бампером - был припаркован возле дома.

Специалисты установили, что мужчина ехал со скоростью не менее 100 км/час, не справился с управлением и вылетел на обочину, сбив пешехода.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Автомобилисту грозит до 12 лет лишения свободы. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.