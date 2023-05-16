Свыше 2,5 тысячи без вести пропавших людей нашли кузбасские полицейские в этом году

Кузбасские полицейские вместе с добровольцам нашли в этом году 2, 5 тысяч пропавших без вести людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кузбасские полицейские с начала года разыскали 2 507 без вести пропавших жителей области. Поиски 39 человек продолжаются.

- При поиске граждан очень важно получить как можно больше информации о пропавшем человеке - его внешности, круге общения, привычках и наклонностях, а также обстоятельствах исчезновения. Большое значение для успешного поиска имеет оперативность. Чем быстрее родственники, друзья, знакомые сообщат об исчезновении близкого человека, тем больше шансов его найти живым и здоровым, - пояснили «КП»-Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Кузбасские полицейские отмечают, что в поиске пропавших без вести кузбассовцев им очень помогают волонтеры и общественные организации региона.

- Добровольцы распространяют ориентировки на пропавших без вести людей, размещают их приметы соцсетях. Мы благодарны всем неравнодушным людям. Вместе мы делаем одно благое дело, - отметили в кузбасском главке МВД.