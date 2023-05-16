Опубликован график отключения горячей воды еще в одном кузбасском городе

Фото: архив "КП" Фото: Олег УКЛАДОВ

15 мая в Беловском городском округе начались гидравлические испытания тепловых сетей. В СГК Кузбасса опубликовали график отключения горячей воды.

Так, с 15 по 28 мая греть воду придется жителям центральной части Белова и пгт Инской, с 15 по 18 мая — Бабанаково; с 17 по 19 мая — Бачатского. С 18 по 21 мая не будет горячей воды у пользователей из микрорайонов Ивушка и Финский; с 21 по 24 мая — микрорайона Чертинский; с 21 по 26 мая — Нового Городка. На последнем этапе испытания пройдут в Грамотеино – 16 мая.

Ранее «Комсомолка» публиковала полный график отключения горячей воды в Кемерове в 2023 году.