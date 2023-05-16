В больницах, поликлиниках и торговых центрах жителям Кузбасса измерят давление

Кузбасские врачи расскажут жителям региона о рисках гипертониии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией в среду, 17 мая, в кемеровских и новокузнецких больницах, поликлиниках и торговых центрах кузбассовцы смогут измерить артериальное давление.

- Кроме того, специалисты Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики научат кузбассовцев считать индекс массы тела, расскажут о рисках гипертонии, прочитают лекции о вреде курения и раздадут специальные профилактические буклеты о здоровом образе жизни, - рассказали «КП»-Кемерово» в Министерстве здравоохранения Кузбасса.

Профилактические акция «Давление под контролем» 17 мая с 11.00 до 13.00 пройдет в ТЦ «Облака» (пр. Кузнецкий, 33/1). С 12.00 до 13.00 подобная профилактическая акция ждет жителей Рудничного района города в холле детской клинической больницы №2 (пр. Шахтеров, 73). А в областном кардиодиспансере (Сосновый бульвар, 6) все желающие смогут посетить лекцию «Курение и артериальная гипертония».

В Новокузнецке 17 мая в 14:00 в поликлинике №2 (ул. Тореза, 22ж) откроется школа здоровья «Артериальная гипертония». В это же время в горбольнице №29 (ул. Рокоссовского, 6) жителям южной столицы Кузбасса расскажут о пагубном влиянии никотина на сердечно-сосудистые заболевания.

- Мы неслучайно проводим в регионе подобные акции здоровья. Ведь гипертония опасна тем, что может привести к развитию заболеваний почек, поражению сетчатки глаза, инфаркту миокарда или инсульту. Чтобы этого не случилось, людям надо не много - здоровое питание, полноценный сон, отказ от вредных привычек и физическая активность, - пояснил «КП»-Кемерово» главный областной кардиолог Алексей Алексеенко.