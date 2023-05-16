В Кемерове на три часа отключат светофоры на оживленном перекрестке

Фото: архив "КП"
Фото: Екатерина БОРМОТОВА
Сегодня, 16 мая, в Кемерове временно не будут работать светофоры на пересечении проспекта Октябрьского и улицы Волгоградской. Об этом предупредили в ГИБДД Кузбасса.
Светофоры перестанут показывать сигналы с 13.00 до 16.00. Это связано с отключением электроэнергии на время ремонтных работ.
Рядом с перекрестком будет работать экипаж ДПС. В случае затруднений в движении инспекторы начнут осуществлять регулирование в ручном режиме.
Водителей призвали быть внимательнее и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков.