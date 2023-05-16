Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2023 3:59

В Кемерове на три часа отключат светофоры на оживленном перекрестке

Речь о пересечении проспекта Октябрьского и улицы Волгоградской
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Сегодня, 16 мая, в Кемерове временно не будут работать светофоры на пересечении проспекта Октябрьского и улицы Волгоградской. Об этом предупредили в ГИБДД Кузбасса.

Светофоры перестанут показывать сигналы с 13.00 до 16.00. Это связано с отключением электроэнергии на время ремонтных работ.

Рядом с перекрестком будет работать экипаж ДПС. В случае затруднений в движении инспекторы начнут осуществлять регулирование в ручном режиме.

Водителей призвали быть внимательнее и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков.