РСХБ вошел в топ-10 банков России с самой вовлеченной и эффективной командой

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

По итогам масштабного исследования, в котором приняли участие сотрудники головного офиса, региональных филиалов и дочерних организаций, вовлеченность персонала Россельхозбанка составила 87,1%. По этому показателю РСХБ опередил большинство финансовых организаций в России и вошел в топ-10 российских банков.

Целью большого исследования была оцифровка состояние команды, ее стабильность и сплоченность, удовлетворенность условиями работы и отношениями с коллегами. В исследовании приняли участие 28 023 работника – они ответили на 50 вопросов, и на основании их ответов была получена оценка ключевых факторов, определяющих уровень вовлеченности. Результаты свидетельствуют о том, что за год по Группе РСХБ вовлеченность выросла на 1,9%. При этом она увеличилась как в головной организации – на 0,9%, так и в регионах – на 2%.

Рост вовлеченности сотрудников говорит о том, что Россельхозбанк в непростых условиях смог обеспечить своим сотрудникам как интересные, амбициозные задачи и проекты, так и достойные, комфортные условия труда.

Вовлеченность сотрудников – это столп, на котором банк может развивать свои HR-политики. Именно она показывает, какой отклик находят среди сотрудников ценности, его философия и ключевые направления работы. Высокая вовлеченность позволяет добиваться низкой текучести кадров и помогает превращать работников в настоящих амбассадоров.

Партнерский материал.

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