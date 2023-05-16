Жительница Кузбасса убила возлюбленного, ударив ножом в ногу

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48-летняя жительница города Мыски признана виновной в смерти возлюбленного. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Трагический случай произошел в июле прошлого года. Женщина, поссорившись с гражданским мужем, пырнула его ножом в ногу. Удар оказался неудачным – лезвие повредило бедренную артерию мужчины. Жительница Мысков вызывала полицию и скорую, но помочь сожителю уже было невозможно - он умер на месте.

Суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, и назначил шесть лет колонии общего режима.