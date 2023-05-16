Сергей Цивилев: Мы сделаем все, чтобы летний отдых для кузбасских детей был разнообразным

Отдых кузбасских детей нынешним летом будет ярким и разнообразным.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в рамках регионального форума «Кузбасское лето-2023» заявил, что правительство региона сделает отдых детей нынешним летом максимально полезным, разнообразным и безопасным.

- Безопасность - повышенное внимание к отдыху на воде, соблюдение мер пожарной, антитеррористической защиты и санитарного благополучия - в приоритете, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Нынешнее лето для школьников региона пройдет по единой концепции «Кузбасское лето». В ней объединится сразу несколько направлений - от образовательных программ, туризма и спорта до культурных кластеров и молодежной политики.

Особое внимание уделят патриотическому воспитанию подростков. Для этого в двух военно-патриотических центрах «Авангард» для тысячи школьников создадут десять специализированных смен.

В 500 туристических походах с июня по август побывают 13 тысяч детей, пять тысяч из которых покорят «Вершины воинской славы» в Горной Шории и Кузнецком Алатау.

- Предстоящим летом в 700 организациях отдыха и оздоровления региона отдохнут 125 тысяч детей, - сообщили в правительстве Кузбасса.