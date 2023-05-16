В Кемерове мошенника-«приколиста» отправили в колонию строгого режима

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове мошенника, который обманывал пенсионеров при помощи купюр «банка приколов», отправили в колонию. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Жертвами 40-летнего мужчины становились в основном пожилые люди. Осенью 2021 года в полицию поступило сразу восемь заявлений от пострадавших кемеровчан в возрасте от 55 до 89 лет. Рецидивист обходил многоэтажки, стучался в квартиры и, когда дверь ему открывали пенсионеры, просил их разменять деньги. Доверчивые горожане откликались на просьбу, но позже обнаруживали, что взамен наличных получили купюры из «банка приколов». В одной из квартир преступник вдобавок украл из кошелька хозяйки 8 000 рублей. Общая же сумма причиненного мужчиной ущерба составила около 100 000 рублей.

Когда злоумышленника задержали, при себе у него оказались наркотики. На него завели уголовные дела сразу по трем статьям УК РФ: «Кража» (ч. 2 ст. 158), «Мошенничество» (ч. 1 и ч. 2 ст. 159) и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» (ч. 1 ст. 228).

Заводский районный суд Кемерова признал горожанина виновным и приговорил к 4 годам 2 месяцам колонии строгого режима. Кроме того, мужчину обязали возместить причиненный ущерб.