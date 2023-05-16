Правительство Кузбасса и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве

Сбер и правительство Кузбасса намерены формировать экологически ориентированную инфраструктуру в регионе.

Председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в рамках работы Кузбасского экологического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, Сбер и правительство Кузбасса намерены формировать экологически ориентированную инфраструктуру в регионе.

Соглашением определены несколько ключевых направлений сотрудничества. В частности, речь идет об охране окружающей среды, снижении экологических рисков и выбросов, применении передовых технологий для снижения негативного воздействия на окружающую среду, образовательных мероприятиях для изучения принципов устойчивого развития и ESG и многом другом.

- Я благодарен губернатору и правительству Кемеровской области за прогрессивный подход и стремление внедрить лучшие практики и передовые решения в работу. Соглашение станет новой ступенью в реализации совместных проектов, направленных на улучшение качества окружающей среды, будет способствовать устойчивому развитию Кузбасса и повышению его инвестиционной привлекательности, - заявил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

- Мы продолжаем поддерживать и осваивать в Кузбассе инициативы и принципы устойчивого развития. Сбербанк – партнер администрации региона, участник многих проектов, и это сотрудничество направлено на повышение информированности и вовлечение населения и бизнес-сообщества в вопросы устойчивого развития. Результатом такого взаимодействия я вижу снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет участия в социальных проектах и предпринимательских инициативах, формирование экологичного образа жизни и хозяйственной деятельности региона. Уверен, мы и дальше будем развивать наши партнерские отношения, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.