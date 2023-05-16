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НовостиОбщество16 мая 2023 13:38

Кузбасские полицейские прекратили поиск подростка, пропавшего без вести 15 мая

Юноша найдем живым и здоровым
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Пропавшего в Кузбассе нашли живым

Пропавшего в Кузбассе нашли живым

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калтане полицейские разыскали подростка, который накануне пропал в Таштагольском районе

Напомним, 15 мая 16-летний подросток самовольно покинул социальное учреждение и не вернулся.

- Поиск мальчика был организован в считанные минуты, сразу после поступления тревожного сигнала. Участие все подразделения таштагольской полиции от инспекторов по делам несовершеннолетних до участковых. Приметы подростка разослали во все города и районы Кемеровской области. Поиски завершились успешно во вторник. 16 мая. Инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили без вести пропавшего у его знакомого, проживающего в Калтане. По предварительной информации выяснилось, что противоправных действий в отношении юноши не совершалось, рассказали «КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.