Кузбасские полицейские разыскивают 15-летнюю школьницу

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Юрге исчезла 15-летняя школьница - Елизавета Александровна Вершинина. Полиция Кузбасса опубликовала ориентировку с приметами пропавшей.

Накануне в полицию обратилась 50-летняя женщина, чья дочь ушла из дома и не вернулась. Горожанка предполагает, что школьница могла уехать в Новосибирск. Сейчас сотрудники полиции ведут поиски подростка.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Сообщается, что рост Елизаветы около 160 сантиметров, у нее серо-голубые глаза, светло-русые волосы. Когда ее видели в последний раз, на ней были белая кофта и черные брюки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении школьницы или видел ее после 23:30 15 мая, просят сообщить об этом по телефонам: 8-(384-51)-6-66-21 либо 02 (с мобильного - 102). Анонимность гарантируется!