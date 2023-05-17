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НовостиПроисшествия17 мая 2023 0:52

В Кузбассе будут судить мужчину, который ограбил дом знакомого, приставив нож к шее двухлетнего малыша

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Кемерове перед судом предстанет 21-летний молодой человек, обвиняемый в разбойном нападении. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В феврале этого года парень взял нож, скрыл лицо под шарфом и забрался в дом знакомого, чтобы обворовать его. Внутри находилась женщина с маленькими детьми, но это молодого человека не остановило. Он приставил нож к шее двухлетнего ребенка и потребовал, чтобы хозяйка отдала ценные вещи. Женщина передала золотое кольцо и сказала, где лежат деньги. После того как нападавший скрылся, она обратилась в полицию. Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Он полностью возместил материальный ущерб.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Разбой» (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Сейчас оно передано в суд.