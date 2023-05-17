В Новокузнецке за один день посадят десять тысяч молодых кедров

Саженцы кедров взрастили из проросших орешков. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Масштабная акция «Дари добро: посади дерево» состоится в Новокузнецке в воскресенье, 21 мая, в 12.00 на территории лыжной базы «Спортивная республика», расположенной в Новоильинском районе

- Ожидается, что в акции примет участие свыше полутора тысяч горожан. Всего за один день они высадят порядка десяти тысяч саженцев молодого кедра. Таких масштабов посадки деревьев в Кузбассе еще не было, - пояснили в администрации Новокузнецка.

В мэрии южной столицы Кузбасса уточнили, что добраться до «Спортивной республики» можно будет как на личном автомобиле, так и на специально организованных автобусах, которые отправятся в 11.15 от ул. Кирова, 71 (фонтан у администрации Новокузнецка).

- Горожанам не помешают средства от клещей, теплые вещи, горячий чай, дождевики, лопаты и перчатки, - добавили в городской мэрии.

Кроме самих посадок на лыжной базе организаторы обустроят несколько семейных интерактивных локаций. Для всей участников зеленой акции будет работать полевая кухня.