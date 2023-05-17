На привокзальной площади Новокузнецка уложили новые трамвайные пути

В Новокузнецке продолжается обновление привокзальной площади.

В Новокузнецке продолжается реконструкция привокзальной площади. Территория рядом с железнодорожным вокзалом качественно преобразится уже к началу лета.

- Кроме новых трамвайных путей на проезжей части уложат новый асфальт, пешеходную зону выложат тротуарной плиткой, появится новая остановка. Вокруг территории установят современный забор, - сообщил «КП»-Кемерово» мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Он добавил, что благоустройство привокзальной площади ведется в рамках федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Глава Новокузнецка отметил, что благоустройство привокзальной площади на порядок повысит транспортную доступность в городе, а также комфорт горожан.

- Мы делаем все, чтобы новокузнечане чувствовали себя в своем городе максимально комфортно и по-настоящему тепло, - отметил Сергей Кузнецов.