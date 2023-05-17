Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

17 мая в Кемерове завершается отопительный сезон. Оборудование ТЭЦ, котельных и тепловых сетей переводится на летний режим работы с уменьшением тепловой нагрузки и отключением потребителей от отопления, пояснили в СГК.

Сегодня же в Кемерове стартуют гидравлические испытания на теплосетях. На первом этапе горячую воду отключат жителям большей части Заводского района, части Центрального и Ленинского районов, а также всего Рудничного. Первый этап продлится до 30 мая.

Полный график отключения горячей воды в Кемерове можно найти на сайте «Комсомолки».