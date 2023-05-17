Прокопьевску присвоено звание «Трудовая доблесть и воинская слава»

Фото: архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Прокопьевскому муниципальному округу присвоено почетное звание Кузбасса «Трудовая доблесть и воинская слава». Соответствующее постановление, подписанное губернатором Сергеем Цивилевым, опубликовано 17 мая на сайте «Электронный бюллетень правительства Кемеровской области – Кузбасса».

В документе говорится, что звание муниципалитету присвоено за исторический вклад в развитие промышленного и оборонного потенциала Кузбасса, РСФСР, СССР, героизм и самоотверженность, проявленные населением городского округа во время Великой Отечественной войны.

Глава региона поручил Министерству финансов выделить муниципалитету из областного бюджета двадцать пять миллионов рублей. Средства будут направлены на реконструкцию, ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов трудовой доблести и воинской славы, а также обустройство других памятных мест.