В Кузбассе пройдет первая летняя смена «Движения первых»

Фото: пресс-служба АПК.

В детском оздоровительно-образовательном центре «Сибирская сказка» в Новокузнецком округе пройдет первая летняя смена «Движения первых». Об этом сообщили в пресс-службе администрации регионального правительства.

Участниками профильной смены, которая состоится с 4 по 17 августа, станут 350 детей от 8 до 17 лет из разных территорий Кузбасса, в том числе дети военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Школьники поближе познакомятся с направлениями «Движения первых», примут участие в различных мероприятиях. В ходе смены пройдут встречи с выдающимися людьми Кузбасса и тематический день — День Первых (проведение таких дней также запланировано в течение лета на базе загородных лагерей и лагерей дневного пребывания региона).

- Такие проекты собирают в одном месте энергичную и смелую молодежь, дают им необходимые знания. Самое главное — дать нашим школьникам возможность раскрыть свои таланты и самореализоваться. Именно в таких объединениях и движениях воспитывается поколение, которое в будущем будет строить и развивать наш регион, — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.