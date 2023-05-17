Штраф до 500 тысяч рублей грозит кузбассовцам за незаконный запуск беспилотников

В Кузбассе продолжает действовать запрет на полеты беспилотников. Фото: Александр КОЦ

От 300 до 500 тысяч рублей в Кузбассе могут оштрафовать юридических лиц за незаконный запуск беспилотников. До 50 тысяч рублей грозит штраф за использование дронов гражданам, и до 100 тысяч рублей - для должностных лиц.

В Правительстве Кузбасса сообщили, что использовать беспилотные летательные устройства запрещено на всей территории Кемеровской области. Запрет распространяется как на частные территории, так и на придомовые участки.

- Запуск дронов контролируют центры Единой системы организации воздушного движения, - добавили в региональном Правительстве.

Запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов действует в регионе с 6 мая текущего года до особого распоряжения. Указ об этом подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.