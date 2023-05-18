В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ОРВИ

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе с 8 по 14 мая зарегистрировано 6,6 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций - что на 26 % меньше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Кузбасса.

На данный момент заболеваемость ОРВИ на 23,8 % ниже эпидемического порога.

Специалисты также изучили вирусы, «гуляющие» сейчас среди кузбассовцев. Был исследован клинический материл от 66 инфицированных, в 21 случае удалось установить причину заболевания. Все случаи были обусловлены не гриппозными вирусами.