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НовостиОбщество18 мая 2023 1:52

В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ОРВИ

Она значительно снизилась
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе с 8 по 14 мая зарегистрировано 6,6 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций - что на 26 % меньше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Кузбасса.

На данный момент заболеваемость ОРВИ на 23,8 % ниже эпидемического порога.

Специалисты также изучили вирусы, «гуляющие» сейчас среди кузбассовцев. Был исследован клинический материл от 66 инфицированных, в 21 случае удалось установить причину заболевания. Все случаи были обусловлены не гриппозными вирусами.