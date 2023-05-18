В Кемерове начался ремонт сквера рядом с ДК «Москва»

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове приступили к ремонту сквера рядом с ДК «Москва». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Территория в самом сердце Кемерова будет благоустроена по нацпроекту «Жилье и городская среда». Напомним, что в прошлом году за ремонт этого сквера проголосовали горожане.

Всего же этим летом по нацпроекту приведут в порядок 11 территорий, в том числе скверы на пересечении Марковцева и Комсомольского и в жилом районе Пионер.

А прямо сейчас на платформе 42.gorodsreda.ru продолжается голосование по выбору общественных пространств для ремонта в 2024 году. Оно продлится до 31 мая.