Из Кузбасса отправили 5 тонн гуманитарного груза в Горловку

Фото: пресс-служба АПК.

Сегодня в Горловку отправились два грузовика с гуманитарной помощью, которую собрали сотрудники министерства спорта и физической культуры Кузбасса, а также работники спортивных учреждений и федераций. Об этом рассказали в пресс-службе АПК.

В составе груза — продукты питания, товары первой необходимости, а также водонагреватели и бытовая техника.

- Жители Кузбасса помогают жителям Горловки в разных сферах – от восстановления разрушенной городской инфраструктуры до организации летнего отдыха детей. Это для нас родной город. Задача – поддержать горловчан, поскорее наладить в городе мирную, безопасную и комфортную жизнь, — сказал губернатор Сергей Цивилев.

В Горловку большегрузы с гуманитарной помощью прибудут 24 мая.