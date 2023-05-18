Россельхозбанк запустил бизнес-карту «МИР» для предпринимателей

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Бизнес-карта — это дебетовая карта, привязанная к расчетному счету юридического лица или индивидуального предпринимателя. Основная цель такой карты — оплата расходов на ведение бизнеса.

В РСХБ рассказали, что для владельцев бизнес-карт предусмотрен ряд преимуществ. Так, в сутки можно снимать в любых банкоматах до 300 тысяч наличными, мгновенно вносить деньги на счет, а также переводить средства на карты физических лиц. Есть возможность установки лимита по карте и мониторинга расходов. Среди преимуществ также бесплатный выпуск неограниченного количества карт.

Бизнес-карту МИР от Россельхозбанка можно добавить в приложение МИР Pay и бесконтактно оплачивать любые расходы юридических лиц.

- Бизнес-карты – удобный и популярный инструмент у наших клиентов-юрлиц. И это неслучайно: они обладают достаточно широким функционалом, обеспечивают безопасность средств и помогают выполнять ежедневные бизнес-задачи быстро и эффективно, — отметил директор департамента транзакционного бизнеса и цифровых каналов продаж МСБ и микробизнеса РСХБ Валерий Талалаев.

В будущем планируется расширение возможности бизнес-карт. Так, осенью бизнес-карту «МИР» можно будет заказать в ДБО, а в мае появится кредитная бизнес-карта МИР».

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