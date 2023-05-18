Сбер приглашает кузбассовцев на десятый Зеленый марафон

Фото: Сбербанк.

Сбер приглашает кузбассовцев 20 мая на Зеленый Марафон!

В Кузбассе Зеленый марафон традиционно состоится в Кемерове и Новокузнецке. В Кемерове марафон пройдет в парке им. Г.К.Жукова, в Новокузнецке - в парке им. Ю.А.Гагарина. В программе — 4,2 км (в том числе в командном зачете), дистанции на 420 м (для детей), отдельная дистанция для людей на инвалидных колясках, а также скандинавская ходьба. Для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты и другие спортивные и развлекательные активности.

Расписание мероприятия:

08:00-15:00 - Работа интерактивных зон, программа на сцене.

08:00-12.00 - Регистрация на забеги

11.00 - Торжественное открытие

11.30 - Общая разминка

11.40 - Детские забеги и инклюзивный старт

12.40 - Награждение победителей детского и инклюзивного забегов.

13.00 – Забег спортсменов

13.30 – Забег любителей

14.20 - Подведение итогов забегов, награждение победителей

15.00 - Завершение акции «Зеленый марафон»