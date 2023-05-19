В Кемерове временно запретили парковаться у парка Жукова

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове на сутки запретили парковаться у парка Жукова в связи с проведением большого праздника в честь Дня пионерии. Об этом предупредили в городской администрации.

Ограничения начали действовать с 20:00 четверга, 18 мая, и продлятся до 20:00 19 мая.

Напомним, что День пионерии начнут отмечать c 14.00 - на сцене парка Жукова будет проходить гала-концерт регионального военно-патриотического фестиваля-конкурса песни «Виктория». Торжественное открытие праздника состоится в 17.00, после чего начнут работать тематические локации.