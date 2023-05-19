В Кузбассе пропал без вести седой мужчина

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Киселевске пропал без вести 48-летний Евгений Михайлович Кольгин. Поисками мужчины занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

18 мая мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Сообщается, что пропавший невысокого роста (153 см), нормального телосложения, у него седые волосы, серо-зеленые глаза. Он был одет в светло-серую куртку, черные штаны и черные туфли.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Евгения Михайловича или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.