19 мая в Кемерове отключат несколько светофоров

Фото: администрация г. Кемерово.

19 мая в Кемерове временно перестанут работать несколько светофоров. Об этом предупредили в городской администрации.

С 09:00 до 12:00 сигналы не будут показывать светофоры на пересечении проспекта Кузнецкого и улицы Коммунистической, с 09:00 до 12:00 – на улице Григорьева, с 09:00 до 14:00 – на перекрестке улица Нахимова - 2-й пер. Авроры

Отключения связаны с ремонтом на электросетях.

Водителей и пешеходов попросили руководствоваться правилами дорожного движения для нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов.