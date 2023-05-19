В Кузбассе два экс-чиновника получили крупные сроки за взятки и вымогательство

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Новокузнецке двое бывших сотрудников муниципальных учреждений получили реальные сроки за взятки и вымогательства. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, в 2021 году заместитель начальника отдела строительного контроля МБУ «Дирекция ЖКХ» потребовал с директора коммерческой фирмы, занимающейся проектировкой недвижимости, взятку в 200 тысяч за то, что он и его подельник - главный специалист комитета ЖКХ администрации города - оформят документы о переводе помещения из нежилого фонда в категорию жилого. Бизнесмен не пошел на сотрудничество, а вместо этого обратился в полицию. Чиновников задержали с поличным при получении взятки.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что мужчины и ранее требовали с предпринимателей деньги за согласование проектной документации по переводу помещений из одной категории в другую. В общей сложности коррупционным путем бывшие чиновники получили 160 тысяч рублей.

Суд назначил одному из мужчин 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, второму - 7 лет колонии строгого режима. Обоих также обязали выплатить крупные штрафы.