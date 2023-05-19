Фото: mitropolia42.ru

В рамках Всероссийского молебна о победе в Кемерово прибудет ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца - небесного покровителя воинов и защитников Отечества. Об этом сообщила пресс-служба Кузбасской митрополии.

С 7 по 9 июня святыня будет находиться в Знаменском кафедральном соборе. Все эти дни в храме будут совершаться богослужения, во время которых каждый кузбассовец сможет присоединиться к общей молитве.

Доступ к мощам святого великомученика Георгия Победоносца будет осуществляться: 7 июня - с 09.00 до 21.00; 8 июня - с 07.00 до 21.00; 9 июня - с 07.00 до 17.00.

Напомним, что принесение ковчега в епархии РПЦ началось 6 мая в Георгиевском храме на Поклонной горе Москвы. До сентября святыня побывает в сотне городов России.