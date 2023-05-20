В Кузбассе участники СВО пройдут реабилитацию в Центре охраны здоровья шахтеров

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Специализированное отделение планируют открыть в начале июня.

Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Одновременно восстановительное лечение получат возможность пройти 15 пациентов.Медперсонал Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров создает комфортные условия для проведения реабилитации: к примеру, кровати в отделении будут с электроприводом, а кресла - с изменением наклона спинки. Для участников специальной военной операции будет проводиться терапия после поражений нервной системы и последствий травм опорно-двигательного аппарата, а также реабилитация после хирургических операций.

- Центр давно зарекомендовал себя как уникальное медицинское учреждение, в котором трудятся специалисты высочайшего класса. Отделение восстановительного лечения, которое летом начнет работу, станет еще одним шагом в развитии сферы здравоохранения региона, - подчеркнул Сергей Цивилев.