В Новокузнецк приедет сбрная звезд футбола и российской эстрады

Фото: архив КП

Она примет участие в первом турнире имени знаменитого шахтера Егора Дроздецкого.

Как рассказал в своем телеграм-канале глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, на футбольном поле они встретятся с командами угольных и металлургических предприятий региона. Кроме просмотра непосредственно футбольных баталий, болельщикам предложат поучаствовать в разнообразных конкурсах, также их будут развлекать аниматоры.

Вход на матчи турнира будет свободным. Начало - 26 мая с 14 часов на стадионе «Металлург».