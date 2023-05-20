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НовостиСпорт20 мая 2023 4:30

В Новокузнецк приедет сбрная звезд футбола и российской эстрады

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Она примет участие в первом турнире имени знаменитого шахтера Егора Дроздецкого.

Как рассказал в своем телеграм-канале глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, на футбольном поле они встретятся с командами угольных и металлургических предприятий региона. Кроме просмотра непосредственно футбольных баталий, болельщикам предложат поучаствовать в разнообразных конкурсах, также их будут развлекать аниматоры.

Вход на матчи турнира будет свободным. Начало - 26 мая с 14 часов на стадионе «Металлург».