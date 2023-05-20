В Кузбассе полицейские спасли на пожаре семью пенсионеров

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

ЧП случилось ночью на улице Ленина в городе Юрга.

Старший лейтенант полиции Дмитрий Быков и лейтенант полиции Захар Егоров во время патрулирования заметили клубы дыма в частном секторе. Они доложили о пожаре в дежурную часть и поспешили на помощь жителям.

Как оказалось, во дворе частного дома горела пристройка. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в любую секунду огонь мог перекинуться на жилое помещение. Поэтому полицейские разбудили хозяев. Открывший дверь пожилой мужчина сообщил, что внутри находится его супруга, которая не может самостоятельно передвигаться. Дмитрий Быков и Захар Егоров помогли женщине выйти и передали ее подоспевшим медикам. Прибывшие пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания.

80-летний хозяин дома и его 79-летняя супруга сердечно благодарили сотрудников полиции за оказанную помощь.