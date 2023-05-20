Саженцы из Кузбасса прибыли в Курскую область

Фото: пресс-служба АПК

320 сибирских кедров высадят в поселке Поныри на Аллее памяти и славы в честь 80-летия Курской битвы.

- Кузбасс помнит о подвигах наших отцов и дедов, совершенных на курской земле, и передает эту память молодежи. Во всех школах у нас проходят уроки, посвященные Курской битве. В основание Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове заложена капсула с курской землей. Аллея памяти и славы - это возможность сохранить память обо всех героях Великой Отечественной войны, которые сражались в страшных битвах, в том числе на Курской дуге, о тех, кто не вернулся домой, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Отправка саженцев в Курскую область стала и продолжением традиции ветерана Великой Отечественной войны из Кемерова Анатолия Терехова, который высаживает кедры в память о погибших солдатах уже 40 лет. За это время кедровые аллеи появились в Калуге, Волгограде, Новгороде, Москве, а также в Белоруссии, Канаде и Сербии. Сегодня кемеровчанин примет участие в создании Аллеи памяти и славы в Курской области.