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НовостиПроисшествия21 мая 2023 2:26

В Кузбассе водитель не уступил дорогу автомобилю и погиб в ДТП

Авария произошла в Прокопьевске
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГИБДД Кузбасса.

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Прокопьевске произошла авария, в результате которой погиб 20-летний водитель. Обстоятельства произошедшего рассказали в ГИБДД Кузбасса.

ДТП случилось 20 мая около 18:00 напротив дома №11 по улице Есенина. По предварительным данным, водитель «Хонды Аккорд» при выезде со второстепенной дороги не пропустил автомобиль «Додж Рам», который ехал по главной. В результате ДТП двадцатилетний мужчина, находившийся за рулем «Хонды», погиб на месте.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.