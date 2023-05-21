В Кузбассе водитель не уступил дорогу автомобилю и погиб в ДТП

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Прокопьевске произошла авария, в результате которой погиб 20-летний водитель. Обстоятельства произошедшего рассказали в ГИБДД Кузбасса.

ДТП случилось 20 мая около 18:00 напротив дома №11 по улице Есенина. По предварительным данным, водитель «Хонды Аккорд» при выезде со второстепенной дороги не пропустил автомобиль «Додж Рам», который ехал по главной. В результате ДТП двадцатилетний мужчина, находившийся за рулем «Хонды», погиб на месте.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.