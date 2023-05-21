На кузбасской трассе один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком

Фото: ГИБДД Кузбасса.

Вечером 20 мая на 233 км трассы Р-255 «Сибирь» в Топкинском округе произошло смертельное ДТП. Обстоятельства аварии рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Водитель автомобиля ВАЗ 2114 ехал со стороны Кемерова и, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик «Донгфенг» с полуприцепом. Мужчина, сидевший за рулем легковушки, погиб на месте.

Из-за последний аварии движение на трассе было временно перекрыто, организован объезд места ДТП.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.