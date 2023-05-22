В Кузбассе нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Анжеро-Судженске нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Напомним, что малышка исчезла вчера около 18.00. Девочка находилась во дворе дома в частном секторе под присмотром бабушки. На несколько минут бабушка отвлеклась на домашние дела, а когда вернулась к внучке, то той уже не было на месте.

Малышку искали всю ночь, и в итоге сотрудники патрульно-постовой службы нашли ее на берегу реки.

- Сотрудники полиции обнаружили ребенка на берегу реки Чернушка в 3 километрах от дома, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.