В Кузбассе найденную двухлетнюю девочку отправили в больницу на осмотр

Фото: телеграм-канал Александра Рыбалко.

В Анжеро-Судженске найденную двухлетнюю девочку, которая пропала вечером в воскресенье, отправили в больницу на дополнительный осмотр. Об этом сообщил глава города Александр Рыбалко.

- Нашли в полутора километрах от дома. Ребенок жив, цел. На дополнительный осмотр отправлен в медицинское учреждение, - написал он в своем телеграм-канале, поблагодарив всех, кто принимал участие в поисковых мероприятиях.

Поиски малышки продолжались 12 часов. В них были задействованы 300 человек, в том числе 21 доброволец отряда «Лиза Алерт», около 200 местных жителей. 63 группы прошли в общей сложности около 300 километров.