В Кузбассе все школьники пройдут медосмотр до начала летних каникул

Фото: пресс-служба АПК.

По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева все школьники пройдут медосмотр до начала летних каникул. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

- Здоровью подрастающего поколения мы уделяем самое пристальное внимание. Чем раньше врачи выявят у учеников проблемы со здоровьем, тем раньше начнется лечение и будет больше шансов на полное выздоровление. Нам важно, чтобы во взрослую жизнь выпускники школ шли здоровыми, без набора хронических заболеваний, - рассказал Сергей Цивилев.

По его словам, до начала летних каникул будут обследованы все школьники без исключения. За лето родители при необходимости смогут решить вопросы со здоровьем детей, чтобы начать следующий учебный с новыми силами.

Для каждого возраста определен свой перечень исследований. В начальных классах школьники сдают анализы крови и мочи. Первоклассников дополнительно осматривают педиатр, невролог, стоматолог, офтальмолог и оториноларинголог. 15-летним подросткам необходимо также пройти осмотр у уролога-андролога, эндокринолога, акушера-гинеколога, ортопеда, хирурга и психиатра.

У врачей - профосмотры проходят на базе образовательных учреждений - уже побывали уже 280 тысяч кузбасских школьников, у 19 245 из них впервые были выявлены различные патологии. Большинство детей - 17 520 - уже взяты на диспансерный учет и получают лечение, остальные проходят дообследование.

По данным пресс-служба АПК, на сегодняшний день 100% школьников прошли профилактические осмотры в девяти муниципалитетах: Топках, Полысаеве, Осинниках, пгт Краснобродский, Ижморском, Крапивинском, Прокопьевском, Чебулинском и Яйском округах.

Всего в этом году обследования предстоит пройти 469 504 детям, в том числе 304 932 школьникам.