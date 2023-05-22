В Кузбассе на неделе прогнозируются перепады температуры от -3 до +25 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе на этой неделе ожидаются минусовые температуры по ночам, а днем воздух будет прогреваться до +22...+25 градусов. Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Так, во вторник, 23 мая, ночью ожидается +2 … +7 градусов, местами заморозки до -3, днем +18 … +23. Ветер будет северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по югу возможны небольшие дожди. Прогнозируется горимость 4, 5, местами 1 класса.

В среду, 24 мая, ночные температуры составят +3 … +8, местами заморозки до -3, днем +15 … +20, местами до +25 градусов. Ветер по-прежнему будет северо-западный, ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем усилится до 5-10 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Будет облачно, преимущественно без осадков. Горимость 4, 5, местами 1, 2 класса.

В четверг, 25 мая, ночью будет прохладнее - до 0 … +5, местами ожидаются заморозки до -3. Днем воздух прогреется до +12 … +17, местами до +22 градусов. Подует северный ветер 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Горимость 4, 5, местами 2 класса.