В Кузбассе наградят волонтеров и сотрудников полиции, участвовавших в поисках пропавших детей

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Такое поручение дал губернатор Сергей Цивилев.

- Они пришли на помощь по первому зову, и благодаря этому удалось избежать беды. В ближайшее время мы вручим им награды от правительства региона. Эти люди - гордость Кузбасса, - подчеркнул глава региона.

Напомним, что благодаря усилиям неравнодушных жителей региона и силовиков поиски пропавших на прошлой неделе маленьких девочек в Анжеро-Судженске и Яшкинском муниципальном округе завершились благополучно, жизни всех трех спасенных ничего не угрожает.