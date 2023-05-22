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НовостиОбщество22 мая 2023 15:38

В Кузбассе наградят волонтеров и сотрудников полиции, участвовавших в поисках пропавших детей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Такое поручение дал губернатор Сергей Цивилев.

- Они пришли на помощь по первому зову, и благодаря этому удалось избежать беды. В ближайшее время мы вручим им награды от правительства региона. Эти люди - гордость Кузбасса, - подчеркнул глава региона.

Напомним, что благодаря усилиям неравнодушных жителей региона и силовиков поиски пропавших на прошлой неделе маленьких девочек в Анжеро-Судженске и Яшкинском муниципальном округе завершились благополучно, жизни всех трех спасенных ничего не угрожает.