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НовостиЗвезды23 мая 2023 2:37

В Кемерове отменили концерт Димы Билана

Он был запланирован на 23 июня
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Ледовый дворец «Кузбасс» / ВКонтакте

Фото: Ледовый дворец «Кузбасс» / ВКонтакте

В Кемерове отменили концерт Димы Билана, запланированный на 23 июня. Об этом сообщили представители ЛД «Кузбасс», где должно было состояться выступление.

- К нашему сожалению, сольный концерт Димы Билана «Гладиатор», который должен был состояться 23 июня в Ледовом дворце, по независящим от нас причинам перенесен на неопределенный срок, — сказано в сообщении.

Организаторы отметили, что все купленные билеты будут действительны на следующие актуальные даты концерта. Новая дата выступления пока неизвестна.

На сайте Димы Билана также убрали информацию о концерте в Кемерове. При этом, как следует из афишы, выступления артиста в других городах состоятся.