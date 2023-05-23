Фото: Ледовый дворец «Кузбасс» / ВКонтакте

В Кемерове отменили концерт Димы Билана, запланированный на 23 июня. Об этом сообщили представители ЛД «Кузбасс», где должно было состояться выступление.

- К нашему сожалению, сольный концерт Димы Билана «Гладиатор», который должен был состояться 23 июня в Ледовом дворце, по независящим от нас причинам перенесен на неопределенный срок, — сказано в сообщении.

Организаторы отметили, что все купленные билеты будут действительны на следующие актуальные даты концерта. Новая дата выступления пока неизвестна.

На сайте Димы Билана также убрали информацию о концерте в Кемерове. При этом, как следует из афишы, выступления артиста в других городах состоятся.