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НовостиОбщество23 мая 2023 4:00

В Кемерове начли ремонтировать сквер «Березовая роща»

Сейчас ведутся работы по санитарной очистке сквера от старых засохших деревьев
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове приступили к ремонту сквера «Березовая роща» возле больницы им. М.А.Подгорбунского. Об этом сообщили в городской администрации.

Жители района принимали активное участие в голосование за благоустройство территории в прошлом году. Сквер будет отремонтирован в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сейчас в сквере ведется санитарная очистка от старых засохших деревьев.

Напомним, что в этом году жители Кировского района могут проголосовать за улучшение еще одной локации – пешеходной зоны по улице Леонова вдоль домов 20 и 22. Всего в 2024 году в городе будет благоустроено 11 парков и скверов. Голосование за эти объекты на платформе 42.gorodsreda.ru продлится до 31 мая.