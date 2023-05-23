Полицейские разыскивают мошенников, которые похитили у жителя Кузбасса более 8 млн рублей

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

32-летний житель Новокузнецка доверился незнакомке в Сети и лишился восьми миллионов рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В конце апреля мужчина познакомился в интернете с девушкой, и между ними завязалось общение. В какой-то момент девушка предложила новокузнечанину заработать деньги игрой на бирже. Мужчина сообщил, что не разбирается в этом, и тогда интернет-знакомая свела его со своим якобы дядей. Лжеродственник помог зарегистрироваться на биржевом сайте, установить программу на ноутбук и внести на электронный кошелек более 8 млн рублей – это деньги новокузнечанин взял в кредит и одолжил у родственников. В процессе заключения сделок мужчине сообщили, что он заработал 12 000 долларов, но, когда он попытался получить свою прибыль, его аккаунт был заблокирован. После этого горожанин понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы.

Сейчас сотрудники полицию разыскивает мошенников. Возбуждено уголовное дело.