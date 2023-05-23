В Кузбассе молодой человек украл 15 мягких игрушек из автомата

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Новокузнецке 25-летний парень украл мягкие игрушки из игрового автомата. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ЧП произошло в фойе одного из магазинов на улице Мичурина. Владелец автомата, установленного в помещении, при инвентаризации обнаружил, что не хватает игрушек на общую сумму 3 000 рублей. Он обратился в полицию, после чего воришка был найден. Им оказался ранее судимый 25-летний молодой человек.

Как выяснилось, накануне парень пришел в магазин за покупками и обратил внимание на игровой автомат. Новокузнечанин попытался достать с помощью манипулятора плюшевые игрушки. Он сделал множество попыток, потратив 800 рублей, но у него так и не получилось выиграть. Тогда, разозлившись, новокузнечанин просунул руку в отсек для получения призов, сломал барьер и забрал 15 игрушек.

На молодого мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.