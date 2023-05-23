Кемеровский общественный транспортный парк пополнится десятью троллейбусами

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Такое поручение дал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев при подготовке программы комплексного обновления подвижного состава общественного транспорта на 5 лет. Сегодня ее утвердили на заседании правительства региона.

- За последние три года мы провели масштабную модернизацию автопарка региона, приобрели более 1200 новых автобусов, большинство из них на газомоторном топливе. Закупаем новый электротранспорт, в том числе по нацпроекту «Экология». Все это делает сеть общественного транспорта региона комфортнее для наших людей, - подчеркнул губернатор.

Также в нынешнем году запланировано приобрести 78 новых автобусов – для обновления парков общественного транспорта в малых городах и сельских территориях Кузбасса. Как уточнил Сергей Цивилев в своем телеграм-канале, для этого региональный Минтранс подготовил заявку на участие в федеральной программе предоставления специальных казначейских кредитов на обновление автобусов в малых городах и сельских территориях на 15 лет под 3% годовых. По ней Кузбасс рассчитывает получить 900 миллионов рублей.