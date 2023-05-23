В Новокузнецке железобетонная плита придавила ногу подростку

Фото: управление по защите населения и территории Новокузнецка.

В Новокузнецке подросток оказался в опасности, гуляя рядом с гаражами. ЧП произошло на улице Скоростной в Орджоникидзевском районе.

Как рассказали в управлении по защите населения и территории города, в службу поступил сигнал о том, что ребенку придавило ногу железобетонной плитой. Когда спасатели прибыли на место, подросток уже был на свободе – ему помогли вытащить ногу очевидцы. Специалисты оказали пострадавшему первую помощь и передали его бригаде скорой помощи.