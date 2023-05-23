В Кемерове Губернаторский оркестр русских народных инструментов выступит совместно с вокальным ансамблем Павла Шаромова

Фото: Филармония Кузбасса.

«Здравствуй, страна героев!»: в Кемерове состоится концерт Губернаторского оркестра русских народных инструментов и вокального ансамбля Павла Шаромова.

Губернаторский оркестр русских народных инструментов закрывает концертный сезон.

Совместно с оркестром выступит вокальный ансамбль Павла Шаромова. Стилистическая чуткость, свободное владение различными певческими манерами, способность моментальной смены звукоидеала позволяют музыкантам ансамбля безгранично разнообразить свой репертуар: нидерландская полифония, русский хоровой концерт, джаз, фольклор, старинные романсы, классическая и современная музыка.

В этот раз коллектив вместе с Губернаторским оркестром народных инструментов представит слушателям программу «Здравствуй, страна героев!». Вся палитра отечественной вокальной музыки раскроется в одном ярком концерте.

В программе: русские народные песни и старинные романсы, хоровая музыка русского барокко и золотая классика 19 века, песни военных лет и советские ретро-шлягеры.

Концерт доступен по Пушкинской карте.

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