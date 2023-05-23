Кузбассовцев приглашают стать участниками реалити-шоу о семейной жизни

Фото: Пресс-служба МТС.

Онлайн-кинотеатр KION цифровой экосистемы МТС запускает шоу «Клиника счастья. Реалити», которое станет частью медиафраншизы популярного сериала с Дарьей Мороз. В основу шоу легла главная идея драмеди – своим счастьем нужно заниматься. Участниками проекта станут реальные семейные пары, имеющие запрос на перемены к лучшему в совместной жизни.

«Клиника счастья. Реалити» – это шоу, которое смотрит на семейные отношения комплексно, учитывая все аспекты: секс, чувства, гормональный баланс, объясняют его создатели. Каждый эпизод будет посвящен историям двух пар разного возраста и социального положения, которые хотят изменить свою жизнь. Чтобы пройти кастинг, необходимо заполнить анкету на сайте проекта. Участвовать могут пары, которые прожили вместе пять лет и более.

Разобраться в отношениях участникам реалити-шоу будет помогать ведущая Аврора и группа постоянных экспертов – медиков, психологов и сексологов. Они глубоко изучат физическое и психологическое состояние героев и назначат комплексную «терапию». Каждая пара получит набор рекомендаций, которые помогут им продолжить работу над отношения, а зрители – практические инструкции и «дорожные карты» для понимания и решения своей персональной проблемы.

Премьера реалити-шоу ожидается в этом году в онлайн-кинотеатре KION.