В школе Новокузнецка открыли мемориальные доски в память о погибших в ходе СВО выпускниках

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

Захар Зудин и Вадим Олейников обучались в школе №1 Куйбышевского района в параллельных классах.

Захар после окончания техникума проходил срочную военную службу в ракетных войсках, получил военную специальность стрелка. Был призван на службу в вооруженные силы РФ по мобилизации, служил пулеметчиком мотострелкового батальона. Рядовой Зудин погиб при выполнении боевого задания под Луганском в феврале 2023 года. Посмертно награжден орденом Мужества.

Вадим по окончании техникума прошел военную службу в ПВО. В октябре 2022 года был мобилизован. Рядовой Олейников погиб в январе 2023 года при выполнении боевого задания в селе Чернопоповка Луганской области. Посмертно награжден орденом Мужества.